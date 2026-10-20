Postergaron la entrada en vigencia del fondo para pagar indemnizaciones laborales

El Gobierno postergó hasta el 1° de diciembre de 2026 la entrada en vigencia del régimen de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y extendió de seis a 12 meses el período de carencia previsto para que esos fondos comiencen a atender las obligaciones laborales contempladas por la Ley de Modernización Laboral.

La medida adoptada recoge el pedido de la industria financiera encargada de poner en marcha los fondos comunes de inversión (FCI) especializados. A la vez, el estiramiento del plazo de entrada en vigencia del sistema permitirá al Gobierno ganar al menos un mes de recaudación de contribuciones sociales de 1% o 2% de la nómina.

Y la extensión a 12 meses del período de “carencia”, es decir el momento en el cual los fondos ahorrados por los empleadores podrán ser usados para “coadyuvar” al pago de las indemnizaciones, a mitigar el ruido político de potenciales despidos al amparo del nuevo sistema en tiempos electorales.

La prórroga y ampliación fueron dispuestas mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes 20 en el Boletín Oficial, que modifica dos artículos del Decreto 408/2026, que a la vez había reglamentado el régimen. La fecha de entrada en vigencia estaba prevista originalmente para el 1° de noviembre, por lo que la nueva norma establece una prórroga de un mes.

Los FAL fueron creados por el Título II de la Ley 27.802 como instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales. Su instrumentación deberá realizarse mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) y Fideicomisos Financieros sujetos a la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El Gobierno señaló que la implementación de los FAL requiere desarrollar nuevos procedimientos, herramientas y procesos operativos, además de adecuar los sistemas informáticos necesarios para su funcionamiento. (Fuente: Cronista)