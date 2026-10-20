El clásico moderno del fútbol de Olavarría, esta vez en la versión local

A esta altura del año, que por lo general Ferro y Racing reunían multitudes por el TRFA, vuelven a jugar, pero por el torneo de primera división Copa “Juan Domingo Marinangeli” que los tiene como grandes protagonistas.

El gran choque del fútbol local de los últimos 17 años no será posible en el actual certamen organizado por el Consejo Federal, donde subsisten los chairas y Estudiantes, rivales desde el domingo por un lugar en las semifinales.

A raíz del partido de Boca en Río de Janeiro ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana el clásico moderno se adelantó media hora y comenzará a las 19.30, en el estadio “Domingo Colasurdo” y sin público visitante. Desde las 17.30 se jugará el preliminar de Sub 21.

En paralelo, Colonias y Cerros - Loma Negra se enfrentarán desde las 20.30 en primera división en el estadio “Tete Di Carlo” de Embajadores.