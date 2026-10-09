Tavare tiene una duda y Barberini arrancará en el banco en 25 de Mayo

El entrenador de Racing Carlos Tavare tiene a diez de los once titulares para afrontar este domingo el partido de ida de la Segunda Fase del Torneo Regional Federal Amateur, desde las 17.30 en 25 de Mayo y frente a Argentinos.

El flamante refuerzo Vicente Barberini iniciará desde el banco de suplentes y la única plaza a confirmar es el lateral izquierdo, entre Pérez y Palmieri.

Los 11 que arrancarían esta serie serían Rodrigo Vivas; Mateo Gómez, Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Palmieri o Pérez; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri, Braian Bortolotti; Pablo Mujica, Quimey Marín; Román Garabento.

Su rival jugó este jueves por el torneo local y se impuso 3-2 a Alumni por la séptima fecha del torneo “Clausura” de la Liga Veinticinqueña de Fútbol, con goles de Ledesma, Bustingorri y Páez. El partido será arbitrado por Gonzalo Speranza, con Nathanael Lettieri y Julia Cáceres, todos de Saladillo.

En el resto de los emparejamientos de esta Segunda Fase, una terna de Olavarría arbitrará el domingo desde las 20 en General Pico al local Ferrocarril Oeste ante Atlético Villegas (Lautaro Bessia, con Emiliano Peralta y Florencia Salguero).

En Mar del Plata, a las 16 Quilmes recibirá a Ministerio de Quequén (controlará Kevin Gatti, de General Madariaga) y en San Cayetano a la misma hora Independiente será anfitrión de Huracán de Ingeniero White (Mauro Echarren, de Tandil).