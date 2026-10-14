Horario y árbitros definidos para la Revancha del “Chaira”

Racing tratará avanzar de ronda en el certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A el venidero domingo con horario y árbitros ya confirmados.

El “Chaira” recibirá este domingo a las 17:30 hs a Argentinos de 25 de Mayo en el Buglione Martinese, por la revancha de la segunda fase del Torneo Regional Amateur.

En las últimas horas se confirmó el horario y recientemente se dio a conocer el equipo arbitral encargado de controlar las acciones y serán representantes de Tandil.

Mauro Echarren será el árbitro principal y estará acompañado por Mauro Cejas y Leandro Marzullo como asistentes y Pablo Tevez como cuarto árbitro.

En lo deportivo, Racing afrontará la revancha con una ventaja de 2 a 1, conseguida en el partido de ida disputado en 25 de Mayo. El conjunto olavarriense buscará hacer valer ese resultado ante su gente para avanzar a la siguiente instancia del certamen regional.