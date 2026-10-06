Olavarría viajará a Mar del Plata con una delegación de 370 personas

Olavarría volverá a tener una importante presencia en la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará desde el próximo 19 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

En ese marco, la Subsecretaría de Deportes del Municipio convocó a participantes, entrenadores, padres, madres y tutores a una reunión informativa que tendrá lugar el viernes 9 de octubre, desde las 19, en el Salón Rivadavia.

Durante el encuentro se brindarán detalles vinculados con la competencia, el viaje y la estadía en Mar del Plata, además de toda la información necesaria para afrontar la instancia final de uno de los principales eventos deportivos y culturales de la provincia.

La participación olavarriense se confirmó luego de la finalización de las instancias regionales e interregionales, donde los representantes locales volvieron a conseguir buenos resultados y lograron imponerse ante delegaciones de distintos puntos de la provincia.

En las últimas etapas, los equipos y deportistas de Olavarría se enfrentaron, entre otros, a representantes de San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Navarro, Lobos y Roque Pérez.

De esta manera, la ciudad estará representada en Mar del Plata por 280 competidores de disciplinas deportivas, correspondientes a las categorías juveniles, personas mayores y personas con discapacidad.

A ellos se sumarán 30 olavarrienses que participarán en las distintas propuestas culturales de la competencia.

En total, la delegación estará compuesta por 370 personas, incluyendo además a entrenadores, asistentes y profesores de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, quienes tendrán a su cargo la coordinación y el acompañamiento durante toda la estadía en Mar del Plata.

Con esta numerosa representación, Olavarría volverá a ser protagonista de la etapa final de los Juegos Bonaerenses, con deportistas y participantes que buscarán cerrar de la mejor manera el camino recorrido durante las distintas instancias clasificatorias.

