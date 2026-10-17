El papa León XIV recibió el alta, deja el hospital y vuelve al Vaticano

El papa León XIV recibió el alta este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar, y regresará al Vaticano. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio.

"Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta". Así lo informaron esta mañana el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica en relación con la recuperación postoperatoria del Papa, citados por Vatican News.

Cuatro días

León XIX fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma la tarde del 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención videoasistida que duró aproximadamente tres horas.

El Papa saldrá del hospital en las próximas horas y regresará al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Días pasados, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, expresó que hay que esperar la evolución del Santo Padre para confirmar o postergar el viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto para el 6 de noviembre.

Estudios adicionales

Al Pontífice se le diagnosticó adenocarcinoma pulmonar, la forma más frecuente de cáncer de pulmón. Los especialistas que lo atienden aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar la composición molecular y genética precisa del tumor, si el cáncer se diseminó más allá del lóbulo extirpado y si será necesario algún tratamiento complementario.

“Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80% en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, indicó el doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, citado por CNN.

Fuente: Agencia DIB