Fútbol Local: ganó El Fortín en otro duelo de la 10° fecha

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con la 10° fecha en el Ricardo Sánchez.
En su cancha, El Fortín venció por 1 a 0 a Municipales y de este modo el ganador sigue con chances de meterse directamente en los Cuartos de Final.
El único gol del partido fue de Ibrahim Riva.
La programación:
Sábado
16:00 hs.: Espigas vs. Atlético Hinojo -en Hinojo-
Domingo
20:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores
Martes
20:00 hs.: Ferro vs. Racing
20:30 hs.: Colonias y Cerros vs. Loma Negra -en Embajadores-