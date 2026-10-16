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Fútbol Local: ganó El Fortín en otro duelo de la 10° fecha

Este viernes, con un encuentro, tuvo continuidad la penúltima fecha del torneo de primera división “Juan Domingo Marinangeli” y fue con triunfo de El Fortín.

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 22:36
Foto: dnfotografias.deportes

Por Redacción

 

 

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad con la 10° fecha en el Ricardo Sánchez.

En su cancha, El Fortín venció por 1 a 0 a Municipales y de este modo el ganador sigue con chances de meterse directamente en los Cuartos de Final.

El único gol del partido fue de Ibrahim Riva.

La programación:

Sábado

16:00 hs.: Espigas vs. Atlético Hinojo -en Hinojo-

Domingo

20:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Martes

20:00 hs.: Ferro vs. Racing

20:30 hs.: Colonias y Cerros vs. Loma Negra -en Embajadores-

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