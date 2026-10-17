Persecución: secuestran armas y municiones tras interceptar un vehículo

Una persecución que comenzó en un camino rural y terminó en el casco urbano de Olavarría dejó como resultado el secuestro de varias armas de fuego, municiones y otros elementos. En el vehículo viajaban dos personas mayores de edad y un adolescente de 17 años.

El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Prevención Rural recorría el camino rural “El Gaucho”, en el Cuartel II, y observó un Ford Escort. Según se informó, al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor no se detuvo y escapó con una maniobra que puso en riesgo a los efectivos.

La persecución continuó por la Ruta Nacional 226 y siguió una vez que el vehículo ingresó a la Ciudad. Con la colaboración de otros móviles policiales, el auto fue finalmente interceptado por personal de U.T.O.I. y C.P.O. en la calle Montesano al 1300, barrio Dorrego.

Dentro del Ford Escort, los efectivos encontraron dos carabinas con municiones en sus cargadores, una de ellas con la numeración suprimida, y una pistola Bersa calibre 9 milímetros con el cargador completo. También secuestraron una mira telescópica, 30 municiones calibre 9 milímetros, otras 50 calibre.22 y dos teléfonos celulares.

Tras la intervención de la fiscalía, se iniciaron actuaciones por atentado, desobediencia e infracciones a los artículos 189 y 289, inciso 3, del Código Penal para los dos mayores de edad. En el caso del adolescente, de 17 años, la Justicia dispuso que recuperara la libertad. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 17.

Por otra parte, se constató que el automóvil tenía una prohibición de circular vigente. Por ese motivo, se labró una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas local.