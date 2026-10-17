Policiales

Persecución: secuestran armas y municiones tras interceptar un vehículo

El auto fue detenido en la calle Montesano al 1300, luego de un intenso operativo que comenzó en un camino rural. En su interior viajaban dos adultos y un adolescente de 17 años.

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 11:15

Por Redacción

 

Una persecución que comenzó en un camino rural y terminó en el casco urbano de Olavarría dejó como resultado el secuestro de varias armas de fuego, municiones y otros elementos. En el vehículo viajaban dos personas mayores de edad y un adolescente de 17 años.

El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Prevención Rural recorría el camino rural “El Gaucho”, en el Cuartel II, y observó un Ford Escort. Según se informó, al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor no se detuvo y escapó con una maniobra que puso en riesgo a los efectivos.

La persecución continuó por la Ruta Nacional 226 y siguió una vez que el vehículo ingresó a la Ciudad. Con la colaboración de otros móviles policiales, el auto fue finalmente interceptado por personal de U.T.O.I. y C.P.O. en la calle Montesano al 1300, barrio Dorrego. 

Dentro del Ford Escort, los efectivos encontraron dos carabinas con municiones en sus cargadores, una de ellas con la numeración suprimida, y una pistola Bersa calibre 9 milímetros con el cargador completo. También secuestraron una mira telescópica, 30 municiones calibre 9 milímetros, otras 50 calibre.22 y dos teléfonos celulares.

Tras la intervención de la fiscalía, se iniciaron actuaciones por atentado, desobediencia e infracciones a los artículos 189 y 289, inciso 3, del Código Penal para los dos mayores de edad. En el caso del adolescente, de 17 años, la Justicia dispuso que recuperara la libertad. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 17. 

Por otra parte, se constató que el automóvil tenía una prohibición de circular vigente. Por ese motivo, se labró una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas local.

 