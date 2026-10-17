Liga Pre-Federal: ganaron el "Bata" y el "Chaira" y perdió el "Lobo"

En la noche del viernes se completó la novena fecha del Pre-Federal organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y fue con dos festejos olavarrienses.

En Olavarría hubo festejos para Racing y Estudiantes y en Orense, perdió Pueblo Nuevo.

El "Chaira" venció a Kimberley de Mar del Plata por 82 a 56 en el Parque Olavarría y Estudiantes, en el Maxigimnasio, superó a Unión y Progreso de Tandil por 86 a 64.

Por su parte, el "Albiverde" perdió en su visita a Alumni de Orense por 91 a 78.

Racing, luego de un primer tiempo parejo, marcó diferencias en el complemento mejorando su trabajo colectivo y la efectividad en tiros de tres puntos.

Los dirigidos por Matías Orlando tuvieron un gran inicio con un parcial de 9 a 0, pero terminó los primeros 20 minutos en desventaja.

La historia cambió en el tercer cuarto cuando Racing encontró efectividad en tiros de tres puntos que permitió una diferencia que luego se encargó de controlar hasta la chicharra final.

Por otro lado, Estudiantes no afloja y venció sin complicaciones a uno de los representantes tandilenses.

El equipo dirigido por Mariano Iglesias encontró en el segundo cuarto el pasaje determinante para encaminar el triunfo con una diferencia de 20 puntos, distancia que controló para seguir sumando victorias en el certamen bonaerense.

Por último, Pueblo Nuevo no logra recuperarse y cayó ante Alumni en un duelo donde se quedó sin respuestas ofensivas y sigue sin poder reencontrarse con la victoria.