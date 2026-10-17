Instalarán 300 nuevas luminarias LED en distintos sectores de la Ciudad

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, anunció la instalación de 300 nuevas luminarias LED en distintos sectores de la Ciudad. Los trabajos comenzarán este lunes y tienen como objetivo mejorar la iluminación de las calles, favorecer la circulación y reforzar la seguridad.

Según detalló el jefe comunal en sus redes sociales, 130 de las nuevas luminarias estarán destinadas a los barrios Provincias Unidas y Villa Mailín.

Además, se instalarán equipos en las avenidas Pueyrredón y Del Valle, en ambos casos en el tramo comprendido entre avenida Pellegrini y avenida Eva Perón.

“Más luz para garantizar un mejor tránsito y una mayor seguridad”, expresó Wesner al referirse a la iniciativa.