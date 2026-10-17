Informacion General

Instalarán 300 nuevas luminarias LED en distintos sectores de la Ciudad

Así lo anunció el intendente Maximiliano Wesner a través de sus redes sociales. Los trabajos comenzarán este lunes. Un total de 130 luces se colocarán en los barrios Provincias Unidas y Villa Mailín, mientras que también habrá intervenciones en las avenidas Pueyrredón y Del Valle.

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 12:13

Por Redacción

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, anunció la instalación de 300 nuevas luminarias LED en distintos sectores de la Ciudad. Los trabajos comenzarán este lunes y tienen como objetivo mejorar la iluminación de las calles, favorecer la circulación y reforzar la seguridad.

 

Según detalló el jefe comunal en sus redes sociales, 130 de las nuevas luminarias estarán destinadas a los barrios Provincias Unidas y Villa Mailín.

 

Además, se instalarán equipos en las avenidas Pueyrredón y Del Valle, en ambos casos en el tramo comprendido entre avenida Pellegrini y avenida Eva Perón.

 

“Más luz para garantizar un mejor tránsito y una mayor seguridad”, expresó Wesner al referirse a la iniciativa.

 

 