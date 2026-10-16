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Bochas: arrancó el Torneo Oficial Individual en Damas y Caballeros

En el transcurso de la semana inició la competencia más importante del año en las bochas de Olavarría. Además, se jugó un emotivo Memorial en el Club Álvaro Barros.

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 21:49

Por Redacción

La Asociación de Básquet de Olavarría dio comienzo con el Torneo Oficial Individual en Damas y Caballeros.

Entre martes y miércoles, se jugó la fecha inaugural para Damas y Caballeros del Torneo Oficial Individual, la competencia más importante del calendario.

Por otro lado, el pasado fin de semana, se jugó el Torneo Aniversario del Club Álvaro Barros “Memorial Fernando Losardo” y hubo momentos de sentida emoción. 

Oscar Losardo, papá de Fernando, su sobrino Raiquen Arce Losardo, Alejandro Lamas y Enrique Ruppel se consagraron campeones del torneo tradicional y en Damas/Infantes Sub15, Raquel Martínes, Stella Becker y Franchesca Sosa fueron las campeonas.

Previamente, el presidente del Club Álvaro Barros, Daniel Cerdera, junto a compañeros y amigos, se acercaron hasta el monolito que recuerda al deportista en el lugar del accidente para colocar un año después una placa en su memoria.

Los resultados Torneo Oficial:

Damas

Esnal Cecilia 12 - 6 Rodríguez Eugenia 

Landoni Vanesa 10 - 12 García Marilyn 

Sáenz Buruaga Adriana 10 - 12 Urrutia Karina 

Etchegaray Marisol 4 - 12 Vallejos Flor 

Martínez Raquel 12 - 5 Cruz Adriana 

Gherbi Irma 12 - 1 López Fernanda 

Fischer Andrea 10 - 12 López Lorena 

Maiz María Victoria 12 - 2 Bravo Marta 

Masculino

Vera Cristian 12 - 1 Spindola Juan 

Lis Juan Cruz 12 - 9 Miceli David 

Gómez José 3 - 12 Mapis Ignacio 

Vallejos Roberto 12 - 3 Serantes Daniel 

Otogalli Martín 1 - 12 Notararigo Juan Pablo 

Dobler Felipe 8 - 12 García Thiago 

Gocelia Hugo 12 - 7 Medina Jorge 

Lamas Alejandro 12 - 6 Ruppel Juan 

Mariano Gabriel 7 - 12 Orradre Martín 

Olmedo Benjamín 12 - 2 Marinangeli José

 

Fuente: Hablemos de Bochas 

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