Bochas: arrancó el Torneo Oficial Individual en Damas y Caballeros

La Asociación de Básquet de Olavarría dio comienzo con el Torneo Oficial Individual en Damas y Caballeros.

Entre martes y miércoles, se jugó la fecha inaugural para Damas y Caballeros del Torneo Oficial Individual, la competencia más importante del calendario.

Por otro lado, el pasado fin de semana, se jugó el Torneo Aniversario del Club Álvaro Barros “Memorial Fernando Losardo” y hubo momentos de sentida emoción.

Oscar Losardo, papá de Fernando, su sobrino Raiquen Arce Losardo, Alejandro Lamas y Enrique Ruppel se consagraron campeones del torneo tradicional y en Damas/Infantes Sub15, Raquel Martínes, Stella Becker y Franchesca Sosa fueron las campeonas.

Previamente, el presidente del Club Álvaro Barros, Daniel Cerdera, junto a compañeros y amigos, se acercaron hasta el monolito que recuerda al deportista en el lugar del accidente para colocar un año después una placa en su memoria.

Los resultados Torneo Oficial:

Damas

Esnal Cecilia 12 - 6 Rodríguez Eugenia

Landoni Vanesa 10 - 12 García Marilyn

Sáenz Buruaga Adriana 10 - 12 Urrutia Karina

Etchegaray Marisol 4 - 12 Vallejos Flor

Martínez Raquel 12 - 5 Cruz Adriana

Gherbi Irma 12 - 1 López Fernanda

Fischer Andrea 10 - 12 López Lorena

Maiz María Victoria 12 - 2 Bravo Marta

Masculino

Vera Cristian 12 - 1 Spindola Juan

Lis Juan Cruz 12 - 9 Miceli David

Gómez José 3 - 12 Mapis Ignacio

Vallejos Roberto 12 - 3 Serantes Daniel

Otogalli Martín 1 - 12 Notararigo Juan Pablo

Dobler Felipe 8 - 12 García Thiago

Gocelia Hugo 12 - 7 Medina Jorge

Lamas Alejandro 12 - 6 Ruppel Juan

Mariano Gabriel 7 - 12 Orradre Martín

Olmedo Benjamín 12 - 2 Marinangeli José

Fuente: Hablemos de Bochas