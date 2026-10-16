Bochas: arrancó el Torneo Oficial Individual en Damas y Caballeros

La Asociación de Básquet de Olavarría dio comienzo con el Torneo Oficial Individual en Damas y Caballeros.
Entre martes y miércoles, se jugó la fecha inaugural para Damas y Caballeros del Torneo Oficial Individual, la competencia más importante del calendario.
Por otro lado, el pasado fin de semana, se jugó el Torneo Aniversario del Club Álvaro Barros “Memorial Fernando Losardo” y hubo momentos de sentida emoción.
Oscar Losardo, papá de Fernando, su sobrino Raiquen Arce Losardo, Alejandro Lamas y Enrique Ruppel se consagraron campeones del torneo tradicional y en Damas/Infantes Sub15, Raquel Martínes, Stella Becker y Franchesca Sosa fueron las campeonas.
Previamente, el presidente del Club Álvaro Barros, Daniel Cerdera, junto a compañeros y amigos, se acercaron hasta el monolito que recuerda al deportista en el lugar del accidente para colocar un año después una placa en su memoria.
Los resultados Torneo Oficial:
Damas
Esnal Cecilia 12 - 6 Rodríguez Eugenia
Landoni Vanesa 10 - 12 García Marilyn
Sáenz Buruaga Adriana 10 - 12 Urrutia Karina
Etchegaray Marisol 4 - 12 Vallejos Flor
Martínez Raquel 12 - 5 Cruz Adriana
Gherbi Irma 12 - 1 López Fernanda
Fischer Andrea 10 - 12 López Lorena
Maiz María Victoria 12 - 2 Bravo Marta
Masculino
Vera Cristian 12 - 1 Spindola Juan
Lis Juan Cruz 12 - 9 Miceli David
Gómez José 3 - 12 Mapis Ignacio
Vallejos Roberto 12 - 3 Serantes Daniel
Otogalli Martín 1 - 12 Notararigo Juan Pablo
Dobler Felipe 8 - 12 García Thiago
Gocelia Hugo 12 - 7 Medina Jorge
Lamas Alejandro 12 - 6 Ruppel Juan
Mariano Gabriel 7 - 12 Orradre Martín
Olmedo Benjamín 12 - 2 Marinangeli José
Fuente: Hablemos de Bochas