Fútbol Menor: se jugaron algunos de los partidos de la 8° fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó parcialmente la 8° fecha en varios escenarios.

Luego de la postergación del pasado sábado por las malas condiciones climáticas, hubo algunos duelos aprovechando el feriado.

Racing y Embajadores dividieron escenarios para jugar cinco de las seis categorías y fue el CEO el que más sumó.

Además, El Fortín festejó ante Colonias y Cerros en todas sus presentaciones e igualaron Villa Mailin y Sierra Chica en el único cruce pautado.

Por último, en el Domingo Colasurdo, Ferro sumó victorias en tres cruces y Municipales se quedó con la victoria en la división mayor.

Los resultados:

En Décima:

Racing 0 – 6 Embajadores

Ferro 2 – 0 Municipales

Villa Mailin 1 – 1 Sierra Chica

El Fortín 4 – 1 El Fortín B

En Octava:

Racing 1 – 2 Embajadores

Ferro 5 – 0 Municipales

En Séptima:

Embajadores 2 – 1 Racing

Ferro 2 – 1 Municipales

El Fortín 8 – 0 Colonias y Cerros

En Sexta:

Embajadores 2 – 2 Racing

El Fortín 4 – 1 Colonias y Cerros

En Quinta:

Embajadores 1 – 2 Racing

Ferro 1 – 3 Municipales

El Fortín 3 – 0 Colonias y Cerros