Fútbol Menor: se jugaron algunos de los partidos de la 8° fecha

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas jugó parcialmente la 8° fecha en varios escenarios.
Luego de la postergación del pasado sábado por las malas condiciones climáticas, hubo algunos duelos aprovechando el feriado.
Racing y Embajadores dividieron escenarios para jugar cinco de las seis categorías y fue el CEO el que más sumó.
Además, El Fortín festejó ante Colonias y Cerros en todas sus presentaciones e igualaron Villa Mailin y Sierra Chica en el único cruce pautado.
Por último, en el Domingo Colasurdo, Ferro sumó victorias en tres cruces y Municipales se quedó con la victoria en la división mayor.
Los resultados:
En Décima:
Racing 0 – 6 Embajadores
Ferro 2 – 0 Municipales
Villa Mailin 1 – 1 Sierra Chica
El Fortín 4 – 1 El Fortín B
En Octava:
Racing 1 – 2 Embajadores
Ferro 5 – 0 Municipales
En Séptima:
Embajadores 2 – 1 Racing
Ferro 2 – 1 Municipales
El Fortín 8 – 0 Colonias y Cerros
En Sexta:
Embajadores 2 – 2 Racing
El Fortín 4 – 1 Colonias y Cerros
En Quinta:
Embajadores 1 – 2 Racing
Ferro 1 – 3 Municipales
El Fortín 3 – 0 Colonias y Cerros