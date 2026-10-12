Ferro goleó en el “Enrique De la Quintana” en el cierre de la 9° fecha

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue completando los pendientes y Ferro goleó en el “Enrique De la Quintana”.

El “Carbonero” derrotó 5 a 1 a Hinojo en condición de visitante en el duelo postergado de la 9° fecha de la competencia liguista y sigue líder.

Dos goles en la primera mitad y otros cuatro en el complemento le dieron color a la tarde gris donde los dirigidos por Rubén Istillarte sumaron un nuevo triunfo para seguir como líderes.

Thiago Andreu en 3 oportunidades, Ramón Sánchez y Pehuén Valenzuela marcaron en el ganador, mientras que el descuento “albiverde” fue de Ramiro Di Lorenzo.

La actividad que completó la 9° fecha, tendrá continuidad el venidero miércoles cuando Loma Negra reciba a San Martín, cotejo adeudado de la 6° fecha para poner al día el calendario.