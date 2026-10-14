Fútbol Local: el "Clásico Serrano" fue para Loma Negra

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría ya no tiene pendientes con el triunfo de Loma Negra en el adeudado de la 6° fecha.

El "Celeste" venció 3 a 2 a San Martín en una nueva edición del "Clásico de las Sierras" disputado en el estadio de Villa Alfredo Fortabat.

En el duelo pendiente de la 6° fecha, los goles en el elenco que ofició de anfitrión fueron de Braian Luna en dos oportunidades y de Matías Da Rosa, mientras que en el "León" anotaron Agustín Salazar y Tomás Palacios.