Una mujer se descompensó y chocó contra el guardarraíl en el puente de la Colón

Minutos antes de las 20 de la noche de este miércoles, una mujer de 40 años que conducía un Fiat 147 sobre el puente de Avenida Colón en la mano hacia el oeste, se descompensó, cruzó de carril y chocó contra el guardarraíl.

Los primeros en asistirla fueron los bomberos voluntarios, ya que el Cuartel se encuentra a escasos metros de ese punto. Como estaba inconsciente y la ambulancia se demoraba, decidieron movilizarla en una camilla hasta la sede del Cuartel. Minutos después, llegó la asistencia y la médica decidió el traslado al Hospital Municipal "Héctor Cura" para su atención.

De acuerdo a los testigos del hecho, la mujer sufrió una descompensación que la hizo perder el control del vehículo, pero no sufrió golpes o heridas de consideración.