Ya se reciben las inscripciones de ciudadanos españoles para la visita consular



El Consulado General de España en Buenos Aires realizará una visita consular a Olavarría el 10 de diciembre para ciudadanos españoles de la región, en el marco del programa de descentralización impulsado por el Consulado General de España en Buenos Aires.



Se aclara que esta convocatoria está dirigida a ciudadanos de nacionalidad española residentes en la región. La demarcación territorial de la oficina de Olavarría incluye oficialmente a las ciudades y partidos de Laprida y General La Madrid, por lo que los ciudadanos españoles radicados en dichas localidades también podrán gestionar sus trámites en este operativo.



Se informó además que la fecha límite de recepción de solicitudes e inscripciones para los trámites es el 10 de noviembre.



Se aclaró que la atención presencial del 10 de diciembre será con cita previa, la cual se otorgará a los ciudadanos españoles que completen debidamente su inscripción previa a través del Formulario de Visitas Consulares.



Los trámites que están habilitados para la oportunidad de esta visita son la renovación y primera solicitud de pasaportes, alta de matrícula consular, inscripción de defunciones, trámites de conservación de la nacionalidad española, e inscripción de nacimientos (esto último válido solo para menores de un año).



Para iniciar el proceso de inscripción o realizar consultas sobre los requisitos, los ciudadanos españoles pueden contactar al Viceconsulado Honorario en Rivadavia 3038, Olavarría; por correo electrónico a ch.olavarria@maec.es, o vía telefónica al (02284) 42-2911, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:30.





