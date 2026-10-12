El Consejo Profesional de Química pidió informes a municipios con niveles altos

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires inició una acción institucional ante la presencia de concentraciones elevadas de arsénico registradas en distintos puntos del territorio bonaerense. En concreto, se remitieron notas a los municipios en los que el Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) identificó valores elevados, con el objetivo de conocer qué controles se realizan sobre las fuentes destinadas al consumo humano y qué medidas se están implementando frente a esta problemática.



Según se informó en un comunicado, la institución solicitó datos sobre la periodicidad y alcance de los monitoreos, los resultados de los últimos análisis de arsénico, la identificación de las fuentes que presentan concentraciones elevadas y las medidas preventivas, correctivas o de tratamiento adoptadas o previstas.



Asimismo, se pidió conocer si existen programas específicos de vigilancia y seguimiento y qué recomendaciones se han brindado a la población.



La preocupación se fundamenta en los resultados difundidos por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuyo mapa reúne análisis realizados en distintos puntos del país. En la actualización correspondiente a 2025, entre los registros bonaerenses ubicados en el nivel de mayor concentración, aparecen 9 de Julio, con valores de entre 72 y 165 µg/L; Guaminí, con 295 µg/L; San Vicente, con 163 µg/L; Monte, con 146 µg/L; Partido de la Costa, con 147 µg/L; Mercedes, con 105 µg/L; y Chivilcoy, con registros de hasta 94 µg/L.



Olavarría, según el Mapa de Arsénico del ITBA se encuentra en el nivel amarillo (precaución) y no está alcanzada por la medida del Consejo de Química. Los niveles de las muestras tomadas en 2025 se ubican entre 16 y 28 µg/L.



Para dimensionar la relevancia de estos registros, se menciona que el Código Alimentario Argentino establece como valor máximo general para el arsénico en el agua potable 0,01 mg/L, equivalente a 10 µg/L. La normativa contempla, bajo determinadas condiciones y para regiones con suelos de alto contenido de arsénico, la posibilidad de admitir excepcionalmente valores de hasta 0,05 mg/L (50 µg/L). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece 10 µg/L como valor guía provisional para el arsénico en el agua de consumo.



El propio ITBA advirtió sobre la relevancia sanitaria de la presencia de arsénico en el agua y señala que el mapa constituye una herramienta para visualizar su distribución a partir de muestras analizadas. La institución también destacó que la problemática afecta particularmente a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.



Por su parte, para el Consejo Profesional de Química, estos registros constituyen una señal que requiere seguimiento, verificación y respuesta por parte de las autoridades competentes: “La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas. El acceso a agua segura requiere monitoreos sistemáticos, información pública y medidas concretas cuando los análisis detectan concentraciones que pueden representar un riesgo”, señalaron.

