Bolívar: se atrincheró armado en la casa de su ex pareja por más de tres horas

Este lunes por la mañana y tarde los vecinos de la ciudad de Bolívar vivieron una situación de gran tensión cuando un hombre, alrededor de las 11 de la mañana, como consecuencia de un conflicto con su ex pareja quedó atrincherado en la vivienda de la mujer ubicada sobre la calle Bernardo de Irigoyen.



Según información del medio La Mañana, la mujer logró escapar de la casa a los pocos minutos y el hombre, armado, permaneció en negociaciones con las fuerzas policiales.



Finalmente, tras más de tres horas de negociaciones, alrededor de las 14:30 el hombre salió caminando por sus propios medios y subió a una ambulancia que lo movilizó hasta el Hospital Capredoni para su control.



El diálogo con el atrincherado fue realizado por un negociador policial, quien se mantuvo en contacto permanente con el hombre mientras se aguardaba la presencia de efectivos del Grupo Halcón.



No se registraron heridos durante todo el episodio.



Fuente: La Mañana