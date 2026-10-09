Veintena de jugadores en otra fecha del Ranking Anual 

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó la 24° fecha del Medal Play 9 hoyos que tuvo una única categoría.

El tradicional certamen de mitad de semana completó su fecha con 17 jugadores y consagró a Maximiliano Musumeci, quien completó el recorrido con 32 golpes.

El segundo lugar quedó en manos de Víctor Benítez, con 33 golpes y Manuel Esteves completó el podio al registrar 34 golpes.

La actividad del golf continuará durante el fin de semana con una nueva propuesta. Este sábado se disputará el Torneo “Pro Shop”, bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos y el lunes feriado será el turno del Medal por Puntos a 18 hoyos, que en esta oportunidad llevará el nombre de “Siberiano”.

Fuente: prensa CAE