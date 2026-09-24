Racing se quedó con el clásico y aseguró el primer lugar de la fase regular

En una nueva edición del clásico olavarriense, Racing superó a Estudiantes por 74-47 y cerró de la mejor manera la fase regular del Torneo Anual 2026 de Primera División, organizado por la Asociación de Básquetbol de Olavarría.

El encuentro comenzó con Estudiantes tomando la iniciativa. Con los triples de Fermín Callegaro y Segundo Elizaga, el Bataraz llegó a ponerse 8-4 arriba. Sin embargo, Racing reaccionó rápidamente, encontró respuestas con Martín Delgado en la zona pintada y aprovechó las corridas de Tomás Ciuffetelli y Matías Santana para dar vuelta el marcador y cerrar el primer cuarto 17-10.

En el segundo parcial, el juego bajó su ritmo y ambos equipos tuvieron dificultades para convertir. Racing logró mostrarse más sólido y, con Bautista Cuadrillero como principal referencia ofensiva, amplió la diferencia para llegar al descanso arriba 32-22.

Tras el entretiempo, el equipo conducido por Matías Orlando mantuvo el control del partido. La dupla conformada por Ciuffetelli y Sebastián D´Alessio manejó los tiempos en la media cancha, mientras que Callegaro intentaba sostener a Estudiantes. Sobre el cierre del tercer período apareció Tomás Pietrafesa con buenas intervenciones ofensivas y Racing ingresó al último cuarto ganando 47-33.

En los diez minutos finales, Cuadrillero volvió a ser determinante, tanto en ataque como en los rebotes, y Racing consiguió establecer la máxima diferencia del partido. Estudiantes no encontró respuestas para modificar el desarrollo y el Chaira terminó imponiéndose con autoridad por 74-47.

Con este resultado, Racing de Olavarría se aseguró el primer puesto de la fase regular, con 28 puntos y un récord de 13 triunfos y 2 derrotas.

Otros resultados, Chacarita de Azul derrotó a Racing de La Madrid 82 a 77.

Próximos partidos

Jueves

21:15 | El Fortín vs. Pueblo Nuevo

Viernes

21:00 | Sport Club Trinitario de Bolívar vs. Chacarita

21:30 | Racing de La Madrid vs. Argentino de Pehuajó

