Internos de Sierra Chica repararon sillones y confeccionaron un bicicletero

El Municipio de Olavarría informa que se concretó una nueva entrega de mobiliario y elementos que fueron confeccionados y/o reparados en Polo Productivos de sedes carcelarias de Sierra Chica, en el marco de la continuidad de las actividades que se desprenden del convenio de colaboración firmado por la comuna y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La articulación es llevada adelante a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, desde se coordinan las acciones, como así también las instituciones o entidades que reciben cada una de las producciones.

En ese marco, recientemente se llevó a cabo la entrega de 4 bicicleteros que serán destinados a la Escuela Secundaria N° 4 de Hinojo.

A la par, también se llevó adelante la reparación y puesta en valor de sillones para acompañantes de internación, que ya fueron asignados a distintas habitaciones del servicio de Pediatría del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

Vale destacar, a la par, que también se concretó la reparación de una pick utilizada como patrullero. El rodado fue puesto a punto y ya es utilizado para tareas preventivas en territorio por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se destacó el valor del trabajo mancomunado entre el sector público, el sector privado y las personas privadas de libertad, generando un circuito que articula recursos, capacidades productivas y necesidades comunitarias.

Se apuntó que este tipo de vinculación permite que los internos "puedan tener una instancia concreta de formación laboral, adquisición de hábitos de trabajo, fortalecimiento de la cultura del esfuerzo y generación de herramientas que favorecen los procesos de reinserción social".