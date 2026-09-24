Transporte Urbano: cambios en los recorridos de las líneas 500 y 502

A partir del próximo lunes 28 de septiembre comenzarán a regir modificaciones en los recorridos de dos líneas urbanas, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar los tiempos de viaje.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Oficina de Transporte, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, los cambios se aplicarán en las líneas 500 y 502, ambas concesionadas por la empresa TuBus. Los nuevos trazados quedarán establecidos de la siguiente manera:

Línea 500 (Sector Avda. Colón – Calle Rivadavia):

Se modificará el tramo comprendido entre la avenida Colón y la calle Rivadavia. Las unidades circularán con una continuidad directa por calle Rivadavia hasta la intersección con la calle A. Barros, allí efectuarán un giro hacia la calle Alsina, para luego retomar su traza habitual.

Línea 502 (Sector Calle Balcarce – Avda. Del Valle):

Se suprimirá el paso de las unidades por la calle Balcarce en el tramo afectado. El nuevo recorrido se establecerá por la Avda. Del Valle, desde su intersección con la Avda. La Rioja hasta la Avda. Pellegrini, en este punto, los colectivos realizarán un giro a la izquierda para continuar por Avda. Pellegrini hasta empalmar nuevamente con su traza habitual en la calle Balcarce.