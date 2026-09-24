Proponen un régimen de Alquiler Social para reducir los costos de ingreso a una vivienda

En medio del problema que suele ser para muchas familias tener un techo para vivir, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense, destinado a reducir los gastos iniciales que deben afrontar los inquilinos de menores ingresos al momento de acceder a una vivienda.

La iniciativa fue presentada ante el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su estudio y eventual tratamiento legislativo. Y apunta, básicamente, a ayudar a miles de familias que en los últimos años encontraron en el alquiler un problema. De hecho, la Encuesta Nacional Inquilina destacó que el 73% de los inquilinos tiene deudas mientras crecen las "mudanzas forzadas".

El proyecto establece como destinatarios a los inquilinos que accedan a viviendas cuyo alquiler mensual inicial no supere el equivalente al sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas semanales de la Administración Pública Provincial, establecido por la Ley 10.430. A agosto de 2026, ese sueldo es de $388.050.

Para quienes queden comprendidos en ese segmento, la propuesta contempla la eliminación de distintos costos asociados al ingreso a una vivienda. Entre ellos, los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación, que pasarían a ser afrontados por los propietarios, así como los gastos correspondientes a informes del Registro de la Propiedad Inmueble.

También se propone revisar el tope de valuación fiscal utilizado para la exención del Impuesto de Sellos y establecer mecanismos gratuitos para la certificación de firmas de los contratos de alquiler.

Beneficios para los servicios



Otro de los puntos planteados es que las empresas proveedoras de servicios no cobren a los inquilinos cargos de conexión, reconexión, depósitos, cambios de titularidad u otros conceptos vinculados con el inicio del contrato cuando el alquiler esté alcanzado por el régimen.

La iniciativa incluye además un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal para los propietarios que incorporen al mercado locativo viviendas que cumplan con las condiciones establecidas. El proyecto plantea exenciones impositivas e invita a los municipios bonaerenses a adherir mediante beneficios sobre tasas y derechos.

El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, sostuvo que la propuesta apunta a segmentar la asistencia de acuerdo con las características de los hogares y de las distintas regiones de la Provincia. Según explicó, el objetivo es facilitar el acceso al mercado de alquiler para sectores de menores ingresos mediante un esquema en el que participen el Estado, propietarios y profesionales del sector.

La propuesta surge en un contexto de alto endeudamiento entre los hogares que alquilan. De acuerdo con la Encuesta Nacional Inquilina correspondiente a junio, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, el 78,59% de los hogares inquilinos de la provincia de Buenos Aires mantiene deudas activas. El relevamiento ubicó además en $600.000 mensuales el alquiler medio bonaerense, unos $100.000 por debajo del registrado en Buenos Aires.

El estudio señala que el alquiler representa, en promedio, el 40% de los ingresos de los hogares inquilinos, mientras que el 48,5% destina la mitad o más de sus ingresos a cubrir ese gasto. En este escenario, el 20% de los hogares relevados declaró haber tenido que mudarse por no poder sostener el alquiler, porcentaje que llega al 21,5% en la provincia de Buenos Aires.

(DIB)