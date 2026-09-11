Carolina Amado es una de las docentes que recibieron la distinción por parte del gobierno municipal en la víspera del día del Maestro.

En diálogo con este medio se mostró “feliz por el reconocimiento para mí y todos los que trabajamos en la escuela 49”.

Carolina es maestra en dos turnos, por la mañana en 5to año y por la tarde 3er año y admite que se trata de una tarea que lleva mucha dedicación.

“Es muy bueno el reconocimiento, porque a veces sentimos que se va perdiendo esa valoración” y siguió: “Y no es por tener los honores, sino por el lugar que ocupa el docente en la vida de los chicos”.

¿Cuál es el desafío de estar al frente de un aula hoy?, se le consultó a la educadora. “El mayor desafío es poder enseñar, porque los niños vienen atravesados por muchas realidades y a veces lo básico, que es poder llevar un contenido adelante, se hace muy dificultoso”, planteó.

“Siento que en mi lugar lo puedo hacer pero en otros espacios se hace muy difícil”, cerró.

