MARTA EVA GELMI NICOLINI VIUDA DE BLANDO "MARTITA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 05 de Septiembre de 2026 a los 89 años de edad.

Sus hijos: Liliana Haydee y Fabián Reynaldo Blando; sus hijos políticos: Rosana y Rubén; sus nietos: Germán, Rodrigo, Camila, Cristian y Karen; sus bisnietos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO y RESPONSO. INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de la localidad de Sierras Bayas este sábado a las 12:30

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Barrio en el que vivía: Catriel, de la localidad de Sierras Bayas. Lugar de nacimiento: Sierras Bayas. Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada