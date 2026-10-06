General Villegas: murió una nena de 8 años golpeada en la cabeza por un arco

Una nena de 8 años murió este martes en un club de General Villegas, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, tras sufrir un golpe en la cabeza cuando practicaba patín.

Según el medio local Diario Actualidad, la víctima se habría enganchado con la red de un arco durante la práctica realizada en un gimnasio del Club Eclipse Villegas. El arco cayó y la golpeó en la cabeza.

La nena fue trasladada al hospital municipal con un traumatismo de cráneo. No fue posible reanimarla.

Por estos momentos, se desarrolla una investigación policial para determinar cómo se produjo la caída del arco y las condiciones en las que se desarrollaba la actividad deportiva al momento del hecho.

“No existen palabras para aliviar el dolor”

La trágica noticia fue confirmada por la propia institución en las redes sociales: "Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones".

"No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible. En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores", señalaron.

Agregaron que "a raíz de este doloroso suceso, el Club Eclipse Villegas decreta duelo institucional. En señal de respeto y recogimiento, todas las actividades deportivas, sociales y administrativas de nuestras instalaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso".

"Asimismo, informamos que la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes, colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Rogamos a la comunidad en general el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor", cerraron.

Otros casos

Se trata del quinto fallecimiento de un chico por la caída de un arco en la provincia de Buenos Aires, en los últimos años.

En 2019, en Valeria del Mar, Miguel León Mamani, de 12 años, murió después de que un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo se desplomara y le golpeara la cabeza. Había terminado un entrenamiento en el Club Defensores de esa localidad y estaba jugando con compañeros.

Tres años después, en 2022, Thiago Flores, de 11 años, murió en el club El Rayo de la localidad bonaerense de Merlo. Se había colgado del travesaño de un arco y la estructura cayó sobre él. Fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, pero no pudieron reanimarlo.

En 2023 Agustín Ramírez, de 14 años, murió después de que un arco del Polideportivo Delfo Cabrera, en Sarandí, le cayera encima mientras jugaba al fútbol con amigos. Sufrió lesiones internas gravísimas y falleció en el Hospital Presidente Perón.

El año pasado, Benicio Farji murió después de que un arco de handball le cayera sobre la cabeza en el predio de Argentino de Quilmes. El chico, que jugaba al básquet en el club, sufrió un traumatismo craneoencefálico y hemorragia intracraneal.

Fuente: Agencia DIB