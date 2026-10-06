Los inquilinos bonaerenses destinan casi la mitad de su salario al alquiler

Mientras la mayoría de los inquilinos del país mantiene deudas activas y cada vez más familias tuvieron “mudanzas forzadas” por motivos económicos, en la actualidad el alquiler de una vivienda representa actualmente cerca del 50% del salario en la provincia de Buenos Aires. Esto, en medio de una creciente concentración de propiedades en pocas manos.

De acuerdo a un relevamiento citado por el asesor de la Gobernación Agustín Simone, la proporción de lo que significa el salario en el alquiler aumentó de manera significativa en los últimos años. Mientras que en 2023 representaba alrededor del 35% del sueldo, hoy está cerca del 50%.

El funcionario vinculó el deterioro de la relación entre ingresos y vivienda con una combinación de factores que incluye salarios bajos, el alto costo de la construcción y la falta de acceso al crédito. “Es un combo explosivo”, definió.

A la vez, señaló que los alquileres alcanzaron niveles de rentabilidad superiores a los de años anteriores. Según explicó, actualmente un inmueble destinado al alquiler genera una rentabilidad de alrededor del 10% sobre el valor de la propiedad, cuando anteriormente se ubicaba entre el 4% y el 5%.

Para Simone, uno de los principales problemas está relacionado con la relación entre oferta y demanda. “Hay más gente que casas”, planteó, al señalar que la presión sobre el mercado hace que, aun con valores elevados, los inmuebles disponibles para alquilar continúen teniendo demanda.

Viviendas ociosas y en pocas manos

En ese escenario, también puso el foco en las viviendas ociosas, es decir, departamentos y casas que son adquiridos como inversión pero que no ingresan al mercado de alquiler. Según consideró, sería necesario establecer un esquema tributario que desincentive la permanencia de viviendas vacías y, al mismo tiempo, otorgue beneficios a los propietarios que las incorporen al mercado.

En este contexto, un relevamiento de Inquilinos Agrupados realizado a partir de datos de ARBA, que puso el foco en la concentración de propiedades en la provincia de Buenos Aires. El informe determinó que 104.584 personas tienen cinco o más inmuebles edificados y que ese universo concentra al menos el 14% de las propiedades relevadas.

El relevamiento también mostró que el 74,2% de los propietarios tiene un solo inmueble, aunque quienes poseen dos o más unidades concentran, en conjunto, más de la mitad de las propiedades. Además, según los datos citados por la organización, los hogares inquilinos pasaron de representar el 9,5% en 2001 al 19,3% en 2022.