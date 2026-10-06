Un proyecto del Colegio Libertas fue aprobado por el HCD Estudiantil

Este martes el Honorable Concejo Deliberante Estudiantil (HCDE) celebró su segunda sesión, en la que aprobó por unanimidad un proyecto de resolución presentado por estudiantes del 5º año del Colegio Libertas.



La iniciativa propone la colocación progresiva de baldosas podotáctiles para facilitar la orientación y movilidad de las personas con discapacidad visual en la vía pública y fue coordinada por la profesora Sol Martínez Billi junto a los estudiantes.



En detalle, el proyecto abarca el trazado céntrico, con foco en lugares de alta circulación como la Terminal de Ómnibus, centros sanitarios, parques y edificios públicos. La norma contempla además la realización de campañas de concientización urbana para evitar la presencia de obstáculos en las veredas.



La presentación y defensa del proyecto en la banca estuvo encabezada por la concejal titular estudiantil Milagros Suárez Rivera y el concejal suplente Valentino Vecchio.



Luego de la sanción unánime en el cuerpo estudiantil, el expediente quedará habilitado para su tratamiento formal por parte del Concejo Deliberante de Olavarría durante el ciclo lectivo 2027.

