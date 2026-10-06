Feliciano Casiraghi, convocado para los Juegos Sudamericanos

Feliciano Casiraghi fue convocado para representar a la Argentina en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro Buenos Aires 2026, una de las principales citas continentales de la disciplina, que reunirá a tiradores de distintos países entre el 21 y el 25 de octubre.

El olavarriense, integrante del Tiro Federal de Olavarría, competirá en la modalidad Pistola 10 metros ISSF, formando parte de un grupo de deportistas que viene trabajando y preparándose especialmente para esta importante competencia.

El equipo de tiro deportivo está dirigido por Darío Arcorace, entrenador y actual presidente de la Federación Bonaerense de Tiro, junto con la Escuela de Tiro de La Plata. En la preparación específica de Pistola 10 metros ISSF participan como principales exponentes Milo Grubisa, Luis Denari y Franco Plate, a quienes se sumaron como integrantes del seleccionado los juveniles Feliciano Casiraghi, del Tiro Federal de Olavarría, y Juan, representante del Tiro Federal de Junín. También forma parte del grupo Lucas De Cicilia, quien competirá en la modalidad de Rifle ISSF.

Para Casiraghi se tratará de una experiencia de relevancia internacional, en una competencia que tendrá como escenario al Club Federal de Tiro de Buenos Aires y que reunirá un amplio programa de disciplinas.

El certamen contará con las especialidades olímpicas de la ISSF en Rifle, Pistola y Escopeta, además de pruebas de Pistola Estándar, Pistola Libre y Rifle Tendido. A su vez, se desarrollarán las modalidades paralímpicas P1, P2, R1, R2, R3, R4 y R5.

Esta edición tendrá además una denominación especial: Copa Raúl Daniel Simo, en homenaje al dirigente, árbitro y referente del tiro sudamericano, recientemente fallecido. La organización destacó su trayectoria y el espíritu de fraternidad que representó dentro de la disciplina.

Una de las principales novedades será la realización del Gran Premio Paralímpico, iniciativa que busca anticipar el proceso internacional de integración entre las disciplinas olímpicas y paralímpicas y que significará un paso importante para el tiro deportivo continental.

Con su convocatoria, Feliciano Casiraghi tendrá la posibilidad de representar a Olavarría en una competencia de alcance sudamericano, sumando una nueva experiencia a su recorrido dentro del tiro deportivo y llevando el nombre del Tiro Federal de la ciudad a una de las grandes citas de la temporada.

