Murió en prisión Mario Sallago, condenado por el crimen de Jennifer Falcón

Mario Oscar Sallago, condenado a reclusión perpetua por el crimen de Jennifer Soledad Falcón, murió el pasado 11 de junio mientras permanecía detenido en la Unidad Penal de Alvear. Tenía casi 80 años.

La información sobre su fallecimiento trascendió en las últimas horas y volvió a poner en escena uno de los crímenes que más conmocionó a Olavarría. Jennifer tenía 7 años cuando fue violada y asesinada, en febrero de 2001.

La niña había salido de su casa para ir a un almacén y nunca regresó. Posteriormente fue encontrada asesinada. Por el hecho fue detenido Sallago, quien por entonces tenía 53 años, y tras el juicio fue condenado a reclusión perpetua.

En octubre de 2023, el caso volvió a generar repercusión cuando familiares de Jennifer se movilizaron por las calles de Olavarría para reclamar contra un pedido de libertad condicional de Sallago, que finalmente no prosperó.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, el abogado de la causa César García señaló que “Jennifer descansa en paz. Justicia final”.