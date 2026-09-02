El concejal Marcelo Petehs presentó un proyecto contra Pinos de Paz



El bloque de “Por más libertad” que integra el concejal Marcelo Petehs, presentó proyecto de comunicación en repudio a la medida tomada por la empresa Pinos de Paz SA, en la búsqueda de una solución más amigable con los vecinos.

El texto está relacionado con una medida, consideraba “arbitraria” por este bloque, de no atender de retiro de óbitos en horario de 0 a 6.

“Es una determinación que afecta a quienes deben padecer malos momentos en esos horarios y que demuestra la falta de empatía” de la empresa, dijo Petehs.

“Recordemos -acotó- que el servicio de sepelio e inhumación manejada en forma de monopolio tiene un alto costo económico y no puede esta empresa, basándose en una resolución ministerial, suspender los servicios dentro de una determinada franja horaria”.

“Es intolerable que se ponga un horario para fallecer. Existen otras alternativas para poder cubrir ducho servicio durante las 24 horas” sostuvo Petehs.