Marcha atrás: Pinos de Paz retirará fallecidos entre las 0 y las 6

Finalmente, la empresa Pinos de Paz anunció que deja sin efecto la medida anunciada el martes respecto a la restricción horaria para retirar fallecidos.

Después de las explicaciones brindadas por Rubén Robledo, integrante del directorio de la empresa, en las primeras horas de esta tarde confirmaron que dejarán sin efecto la medida de la restricción horaria entre las 0 y las 6 de la mañana.

El comunicado señala textual: "A fines de esclarecer la situación vinculada con el retiro de óbitos, el directorio de Pinos de Paz informa a la comunidad que se continuará brindando esta prestación en el horario de 0 a 6".

Sigue: "No obstante, atento a los cambios que impone el cumplimiento de la resolución 2879/25 del Ministerio de Trabajo de la Provincia que establece la insalubridad de la tarea realizada por el personal, seguirán evaluándose alternativas en pos de continuar con la prestación del servicio en las mismas condiciones".