Polémica por la decisión de Pinos de Paz de no retirar ni recibir fallecidos entre las 0 y las 6

Este martes trascendió una carta enviada por la gestión de la empresa Pinos de Paz dirigida al Municipio en la que se le comunica que en función de “la restructuración en el área operativa de la empresa a partir del 1 de septiembre, el Directorio de Pinos de Paz ha resuelto que en el horario de 0 a 6 no se procederá a retirar ni recibir óbitos”.

“El motivo de este cambio es a efectos de cumplimentar la resolución 2879/25 del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, sobre la insalubridad del personal de nuestra empresa”, siguieron.

Aclararon finalmente que la oficina de recepción permanecerá abierta las 24 hs.

Conocida esta medida y sin que ninguna voz del directorio de la empresa controlada por Coopelectric diera mayores explicaciones, desde la delegación regional del Ministerio de Trabajo, advirtieron que la resolución referida no impide la realización de horas nocturnas del personal, sino que dispone que los turnos sean de 6 horas.

El comunicado apuntó: “La Delegación Olavarría del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires desmiente rotundamente que la decisión de la empresa Pinos de Paz de no retirar fallecidos de 00 a 06 horas responda a una resolución de este organismo”.

“Este Ministerio resolvió decretar en dicha empresa la jornada insalubre, estableciendo que la misma no debe superar las 6 horas de trabajo diarias”, aclaró.

“Sin embargo, dicha medida en modo alguno impide la realización de horas nocturnas, por lo que la decisión de no prestar servicios en el horario de 00 a 06 horas es exclusiva de la empresa”.

“Será, por tanto, la empresa Pinos de Paz la que deberá comunicar a la comunidad de Olavarría las razones de dicha decisión”, finalizó.