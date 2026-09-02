Vuelve “Clásica y Solidaria”, a beneficio de la Escuela Especial N° 503

El domingo 13 de septiembre, desde las 20 en el Teatro Municipal, habrá un nuevo concierto del ciclo “Clásica y Solidaria 2026” a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal, en esta oportunidad a beneficio de la Escuela Especial N° 503.

El repertorio de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané” -dirigida por el maestro Diego Lurbe, ofrecerá la primera parte por la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Las bodas de fígaro - Obertura K. 492.

En esta ocasión contará con la dirección del director invitado Adrián Pérez. También se interpretará la obra de Johannes Brahms (1833-1897), Variaciones sobre un tema de Haydn (Coral de San Antonio).

En la segunda parte los espectadores podrán disfrutar de L’Arléssienne, la obra de George Bizet (1809-1847), Suites N° 1 y N° 2, a cargo del maestro Diego Lurbe.

Será con entrada libre y gratuita y quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo, por sobre o por billetera virtual.

La Escuela Especial Nº 503 “Mirta Amalia Sosa” es una escuela de educación especial de gestión pública oficial, mixta, de jornada simple, donde funcionan los distintos niveles: jardín, primario e integración.

La institución se rige por el principio de inclusión educativa brindando atención a distintas problemáticas específicas y tiene como fin contribuir a eliminar las barreras que las personas con discapacidad encuentran a la hora de acceder y participar en las distintas propuestas que el sistema educativo ofrece.