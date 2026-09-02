Colocarán luminarias LED sobre la avenida La Rioja

Este miércoles el Municipio anunció que próximamente se iniciará la obra de instalación de luminaria LED en la avenida La Rioja, en el sector donde recientemente culminó la obra de pavimentación.

Detallaron que se instalarán un total de 37 luminarias LED sobre la avenida y el recambio de las 8 actuales luminarias de vapor de sodio que se encuentran en el tramo entre Del Valle y Bolívar, hasta los ingresos a la Escuela Técnica N° 2 y el Campus Universitario.

Además, se sumarán 4 nuevas luces led que estarán ubicadas a la altura del cruce con avenida Colón.

Asimismo, se contempla la construcción de 23 columnas de hormigón armado, que se ubicarán en los sectores que carecen de postes.

“La pavimentación de avenida La Rioja, en el tramo entre las avenidas Del Valle y Colón, ha beneficiado no sólo a los habitantes de ese punto de la ciudad y las comunidades educativas, sino que es utilizado a diario por el sector productivo y vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad y localidades, dado su cercanía con uno de los principales accesos a la ciudad”, enfatizaron desde el Municipio.

