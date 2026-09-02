“Es muy raro que un médico se levante a la madrugada para firmar una defunción”



Tras la polémica decisión de Pinos de Paz de no retirar ni recibir óbitos entre las 0 y las 6 de la madrugada, el director de la empresa dio una entrevista y justificó la medida.



En diálogo con el programa “Desayuno con Noticias” (Radio M), Rubén Robledo aseguró que “seguimos sosteniendo la medida” que rige desde el 1 de septiembre y explicó que la misma responde a una cuestión de costos.



“Tenemos que hacer un tipo de reestructuración por los problemas de costos. De acuerdo a la resolución del Ministerio que salió, no nos permiten que los ambulancieros trabajen más de 6 horas. Nosotros teníamos al momento ocho ambulancieros y ahora se tomaron dos más. Tomamos esta decisión porque sino tendríamos que tomar dos o tres empleados más para cubrir el turno noche” expresó Robledo.



“Mucha gente no lo sabe, pero es muy raro que ocurra un caso de fallecimiento en ese horario. Raro que ocurra no, pero es raro que vayan a Pinos de Paz ¿Por qué? Porque si se muere una persona a la 1 o a las 2 de la mañana, es raro encontrar el médico que vaya y te firme el certificado -de defunción-. Y sin el certificado firmado nosotros no podemos hacer ningún trámite ni retirar ningún óbito, ni de una casa particular ni de una clínica” manifestó para justificar la medida.



“Va a ser muy raro que tenga el certificado de defunción, porque no va a haber ningún médico que se vaya a levantar a la 1 o a las 2 de la mañana para hacer el certificado. Y en ese caso van a tener que aguantar, no nos queda otra. En un geriátrico te va a pasar lo mismo con el médico. Es raro que el médico a esa hora vaya a hacer un certificado de defunción” insistió Robledo.



Consultado sobre la existencia de alguna estadística que respalde esta afirmación, sostuvo que al mes fallecen en Olavarría “una persona o dos” en ese rango horario.



Por otro lado, reconoció que “el Ministerio no tiene nada que ver, el recorte de turno es responsabilidad nuestra”.



“Al ver que los chicos -empleados- no podían hacer más de seis horas, porque sino entran en condiciones de insalubridad, hicimos esta resolución. Dividimos al personal en cinco cuadrillas, porque además de trasladar a los óbitos tienen que hacer las cremaciones, no nos permiten que otras personas hagan las cremaciones” explicó.



Robledo negó que dicha medida represente una restricción del servicio y, por el contrario, consideró que se trata de una mera reestructuración que no afecta su funcionamiento diario. “El velatorio sigue igual. Aunque cada vez son menos, algunos velorios en el turno noche hay”.



“Nos tenemos que acomodar así para poder administrarnos. Lamentablemente es así. Estamos ajustando lo más posible porque al asociado no le podemos aumentar todos los días. Es un problema de dinero. Tampoco podemos aumentarle un disparate al asociado porque ya se tiene un problema de cobro y si lo aumentamos va a ser una locura” concluyó.

