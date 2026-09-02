Volvió la “Chingalán” y fue con victoria en Madrid

Premier Pádel inició con un nuevo certamen en la temporada y en el Movistar Arena, debutó con festejo la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron este miércoles en los Dieciseisavos de Final del P1 de Madrid donde derrotaron a Aris Patiniotis y Diego García García.

En la pista principal del escenario madrileño, la “Chingalán” se impuso 6/2 y 6/4 en poco más de una hora para asegurar su clasificación a Octavos de Final donde enfrentarán a Juanlu Esbri y Carlos Gutiérrez.