La Guardia Urbana completó el proceso inicial de formación

Integrantes de la Guardia Urbana pusieron punto final a la primera parte del proceso de formación previa a la puesta en funcionamiento del nuevo cuerpo profesional de seguridad lanzado por la Comuna, que dependerá de la Secretaría de Protección Ciudadana.

La Guardia Urbana tiene como objetivo desarrollar tareas de prevención y disuasión de ilícitos y faltas en general, mediante una presencia activa en distintos sectores de la Ciudad y en coordinación permanente con las fuerzas de seguridad y con los distintos elementos preventivos con los que ya cuenta el Municipio, como lo son el Centro de Monitoreo y Vecinos En Red.

La etapa formativa se extendió durante varias semanas e incluyó numerosas instancias de capacitación teórica y práctica en temas tales como seguridad pública, derecho penal, contravencional, procesal penal, perspectiva de género, derechos humanos, seguridad siniestral, primeros auxilios, mantenimiento de móviles, actuaciones procedimentales, intervenciones con artefactos explosivos, entre otros.

A lo largo de este proceso, las y los agentes abordaron contenidos vinculados con los distintos campos de acción en los que intervendrá la Guardia Urbana e incorporaron herramientas para el abordaje preventivo de situaciones, la actuación ante diferentes escenarios y la articulación con los organismos y fuerzas competentes.

El proceso formativo contempla una segunda instancia que próximamente brindará el Instituto Universitario Provincial “Juan Vucetich”, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.