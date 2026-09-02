Catorce partidos de suspensión para Senzacqua y triunfo para Municipales

El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer la sanción luego del inédito retiro de la cancha del Club San Martín en uno de los cotejos del Torneo Oficial “Juan Domingo Marinangeli”.



La definición del caso “da por concluido y finalizado el partido disputado el 23 de agosto 2026”, comenzó el Tribunal del Penas del ente regulador para agregar que se sanciona al Club San Martín con “la pérdida del partido en virtud de haber abandonado el campo de juego motivando la suspensión del encuentro”.



Además, la resolución establece los tres puntos para el Club Municipales con el resultado de 3 a 0 a su favor y sanciona “al Director Técnico Sr. Gabriel Senzaqua, con la pena de 14 partidos de suspensión efectiva, quedando inhabilitado en forma absoluta para ejercer su función técnica y permanecer en el banco de suplentes o dependencias internas en certámenes oficiales”.

Por último, el "León" deberá abonar una multa económica a la Liga de Fútbol de Olavarría que alcanza la totalidad de la recaudación de dicho encuentro.