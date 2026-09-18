Avanza en Diputados el proyecto de Endere vinculado al desarrollo de los agrupamientos industriales

El proyecto de ley para crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI), presentado por Martín Endere, fue aprobado en la comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El mencionado sistema es una herramienta que busca simplificar y modernizar los procedimientos administrativos vinculados al desarrollo industrial en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa plantea incorporar el SUDAI a la Ley N° 13.744 y establece que los trámites vinculados con la aprobación, modificación y ampliación de agrupamientos industriales se gestionen íntegramente en formato digital, articulando la intervención de los distintos organismos de la Administración provincial.

“Necesitamos un Estado que acompañe a quienes producen y que facilite los procesos en lugar de agregar burocracia. La digitalización de estos trámites es un paso concreto para construir una Provincia más ágil y eficiente”, sostuvo Endere.

“Lo que pretendemos con la creación del proyecto es fortalecer la articulación entre la Provincia y los municipios. El SUDAI deberá garantizar la interoperabilidad con los gobiernos locales donde se encuentren emplazados o proyecten emplazar los agrupamientos industriales”, dijo el olavarriense.

En este sentido, el proyecto establece que no podrá exigirse al administrado la presentación de documentación que ya se encuentre en el sistema, evitando la duplicación de trámites y documentación.

Otro aspecto destacado es la incorporación de un sistema de rastreo y trazabilidad, que permitirá a quienes tengan un interés legítimo conocer el estado en el que se encuentra su trámite mediante la página web o aplicación que establezca la reglamentación.

“Queremos que un empresario que decide desarrollar un proyecto industrial en la Provincia sepa dónde está su trámite, qué organismo debe intervenir y qué documentación necesita. Tener procesos digitales, trazables e integrados permite reducir incertidumbre y mejorar la relación entre el Estado y quienes producen”, agregó el legislador.

Finalmente, Endere indicó que “necesitamos avanzar hacia una gestión pública más digital, integrada y transparente, fortaleciendo la coordinación entre la Provincia y los municipios y simplificando los procedimientos administrativos relacionados con los agrupamientos industriales”.