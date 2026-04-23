El intendente Maximiliano Wesner pasó este jueves por “Contacto”, el programa matutino que conduce Carlos Monges y se emite por la señal de Verte, y dejó varias frases sobre el particular contexto de recesión económica nacional que en particular impacta en el corazón del aparato productivo de Olavarría, en sus habitantes y en las arcas comunales.

“Nos preocupan los indicadores” admitió el jefe comunal y sostuvo que existe un marcado desplome en la tasa de empleo local. Como dato preocupante en el orden doméstico reveló que la recaudación cayó un 25% comparada con los indicadores de 2023.

También mencionó que la tasa de cobrabilidad es muy baja. “Tenemos 13.500 millones de pesos en la calle” acotó y fue elocuente en cuanto a la pintura de la realidad que le toca administrar: “La cosa está jodida”.

Dijo que, en su recorrida por los barrios, los vecinos le transmiten la preocupación por la recesión, la caída de los salarios, la pérdida de empleos y la caída en los niveles de consumo. “La familia la está pasando mal” enfatizó.

“En este contexto, nosotros le damos preponderancia a estar cerca de la gente y escuchar mucho” recalcó.

En otro momento expresó que su gestión hace especial hincapié en el fortalecimiento del sistema de salud y en la seguridad y fue contundente cuando habló del impacto del freno a la obra pública (nivel “cero” acotó) que dispuso el gobierno nacional que encabeza Javier Milei tanto para las grandes empresas como para las pymes locales.

“Algunas se han podido diversificar, otras no” planteó, pero en el mismo sentido celebró el anunció de la construcción del colector cloacal que demandará una inversión de 5000 millones de pesos y unos 500 días para su finalización, con el impacto positivo en la demanda de trabajo que traerá consigo.

“Es una obra que abandonó el gobierno nacional y tomó el gobernador Kicillof” indicó.

El intendente Wesner se mostró también satisfecho por el comportamiento del arroyo con las últimas lluvias, hizo referencia a que se sigue de cerca el caudal en el curso superior del Tapalqué, aunque reconoció que localidades como Blanca Chica y Recalde están atravesando realidades complejas.

Por otro lado, los ataques que han recibido el Hospital “Dr. Héctor Cura” y algunos de sus profesionales también formó parte de la charla. “Se hacen 350 cirugías por mes, por nuestras guardias de adultos y de pediatría pasan centenares de personas por día. Lo que pasa es que se agarraron de un caso, lo replicaron en las redes e incentivaron la instalación de cuestiones que nunca sucedieron” subrayó.

La radiografía de la realidad con la pérdida de empleos, las crisis que atraviesan algunas obras sociales, la expuso con un dato: “En los últimos dos años se han abierto 5.000 historias clínicas”.

Wesner habló en otro momento de la entrevista del aumento en la tarifa del agua que en paralelo se estaba tratando en el Concejo Deliberante.

El entrevistador propuso al entrevistado un análisis acerca del año electoral que se viene en 2027, con la posibilidad de Axel Kicillof como candidato a presidente por el peronismo y el jefe comunal entregó una respuesta taxativa: “Para nosotros lo primordial es la gestión, estar cerca, ejecutar a pesar del contexto”.

En el final de la charla, consultado sobre qué lo desvela del presente que le toca administrar, manifestó su preocupación por “Me preocupa lo urgente: familias que, sinceramente, en la diaria tienen que saltear alguna de las comidas. La asfixia que están viviendo las familias, con muchas que nunca habían sufrido carencias básicas y ahora lo están padeciendo”.