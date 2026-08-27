Política

Bernardo Baldino queda a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico

El ingeniero se venía desempeñando como subsecretario de Empresas e Inversiones, rol que será asumido desde esta semana por el ingeniero Agustín Macchioli. Pablo DiUono vuelve a cumplir funciones en el área de Comunicación y Ceremonial. 

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 19:15

Por Redacción

 

Se informó de manera oficial que el ingeniero Bernardo Baldino asumió como secretario de Desarrollo Económico en reemplazo de José Pablo Di Uono, quien volverá a desempeñarse en el área de Comunicación y Ceremonial. 

En tanto, Agustín Macchioli fue designado como subsecretario de Empresas e Inversiones. 

El cambio fue anunciado este jueves, en la misma semana en que también se oficializó la salida de Jorge Garaiz de la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales y su reemplazo por Sabrina Argaña. 

Como ya fue informado, Garaiz quedó a cargo de la Dirección de Personas Mayores. 

 

 

 

 

 

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