Bernardo Baldino queda a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico

Se informó de manera oficial que el ingeniero Bernardo Baldino asumió como secretario de Desarrollo Económico en reemplazo de José Pablo Di Uono, quien volverá a desempeñarse en el área de Comunicación y Ceremonial.

En tanto, Agustín Macchioli fue designado como subsecretario de Empresas e Inversiones.

El cambio fue anunciado este jueves, en la misma semana en que también se oficializó la salida de Jorge Garaiz de la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales y su reemplazo por Sabrina Argaña.

Como ya fue informado, Garaiz quedó a cargo de la Dirección de Personas Mayores.