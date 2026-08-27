El Fortín presentó el equipo para el Torneo Regional Amateur

El Fortín presentó, en la jornada de este jueves, al plantel que se prepara para el debut en el Torneo Regional Amateur.

Encabezada por Federico Prester y Pablo Nagel, presidente y vice de la entidad, integrantes de la Subcomisión de Fútbol, cuerpo técnico y todo el plantel se realizó el lanzamiento de la participación "Fortinera" en el certamen organizado por el Consejo Federal.

"Desde la Comisión Directiva estamos muy ilusionados, quienes pasamos por estos Torneos sabemos que se sienten diferente y es muy emocionante y una forma de reconocimiento a este plantel", comenzó diciendo Federico Prester.

El presidente también destacó el trabajo de la Subcomisión "que hace mucho esfuerzo presupuestario, no se puede improvisar y tampoco jugar todos los años, por eso deseamos que nos vaya bien".

Por su parte, Enzo Barrientos y Hugo Larregina, dos emblemas de la institución coincidieron que "somos un gran grupo que nos propusimos competir de la mejor manera para participar de este Torneo y estamos muy ilusionados".

"Estamos trabajando muy bien, llegaron chicos que vienen a sumar y vamos a dar lo mejor para llegar a lo más alto", aseguraron de cara a lo que será el estreno el venidero domingo en 25 de Mayo ante Argentinos con varias caras nuevas que se sumar a un equipo con rodaje.

Por último, Miguel Diorio agradeció al plantel "que es un grupo bárbaro" y a los que trabajan en el proyecto "que invierten mucho tiempo y dinero".

Sobre la competencia, el DT dijo que "damos el 100% y no los vamos a defraudar porque somos muy competitivos".

"El compromiso del domingo es muy complejo en una cancha difícil, pero el objetivo es clasificar y llevar a El Fortín lo más arriba posible", sentenció Diorio sobre el debut en el Torneo Regional Amateur.