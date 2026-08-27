Avanza la obra de la cabecera para el descanso de los choferes

Avanza la construcción de la cabecera destinada al descanso de los choferes de colectivos, un espacio que fue reclamado en reiteradas oportunidades por los trabajadores del servicio de transporte público.

Actualmente, las tareas consisten en la nivelación y puesta en condiciones del terreno, donde posteriormente se realizará una platea para la instalación de un contenedor. El espacio contará con instalaciones sanitarias, mobiliario y suministro eléctrico para quienes desempeñan sus tareas en el servicio de transporte.

La obra se enmarca en un acuerdo firmado por el intendente Maximiliano Wesner y el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Marcelo Aba, mediante el cual la institución universitaria cedió al Municipio un sector del predio para llevar adelante el proyecto.

Además de la incorporación de este espacio destinado al descanso de los trabajadores, el proyecto contempla la adecuación de las calles para permitir el ingreso, egreso y estacionamiento de las unidades, junto con las instalaciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de uso.

De esta manera, los conductores y conductoras contarán con un espacio equipado con instalaciones sanitarias y servicios básicos, en cumplimiento de las condiciones previstas por la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo.