Favores, asesoría y militancia: declaró Ciancio en la “Causa Terrenos”

Ayer, en el marco de las declaraciones indagatorias de la causa que investiga las estafas con terrenos cometidas en Olavarría entre el año 2018 y 2022, declaró uno de los seis imputados, Mariano Patricio Ciancio.

Ciancio, de 53 años de edad, se lo considera autor penalmente responsable del delito de estafa en un hecho y coautor en otro.

En la Fiscalía 24 del Departamento Judicial de Azul, Ciancio se presentó acompañado de su abogado defensor Pablo Salerno y fue informado de las imputaciones. Luego declaró ante el Fiscal José Ignacio Calonje y la Secretaria Dra. María Victoria Garassi.

La investigación judicial cuya carátula es “Mariano Patricio, Ciancio s/Estafa, IPP 01-02-5387-20” lo ubica como una de las personas que, en vinculación con las otras que también están imputadas, engañó a gente, que pretendía acceder a terrenos en distintos puntos de la ciudad de Olavarría, mediante maniobras que derivaron en estafas.

Una de las denuncias que dieron origen a esta causa fue radicada por Omar Alfredo Gutierrez y apunta que “entre el año 2019 y 2021, Claudio Ariel Peralta y Mariano Ciancio lo estafaron vendiéndole, primeramente, un lote de terreno ubicado en calle Roque Sáenz Peña y Buenos Aires y, tiempo después, un segundo lote de terreno ubicado en calle Tierra del Fuego y Elpidio González”.

Según se deja asentado en la causa, “éste último mediante un convenio de cesión de derechos y renuncia suscripto por Peralta y Gutierrez, el cual no era de su propiedad, empleando para lograr tal fin maniobras engañosas como hacer creer Ciancio a la víctima que la venta se realiza con acta de posesión”.

Respecto al otro hecho por el cual quedó imputado, se indica que “entre el año 2018 y 2020, Mariano Ciancio estafó a Leal Fabricio Oscar vendiéndole cuatro lotes de terrenos, que no eran de su propiedad, hecho que Ciancio mantuvo oculto a la víctima para dar apariencia sobre su facultad de disponer del mismo, todo lo que derivó en que ésta, en ese estado de error, entregara $900.000 abonados en cuotas”.



Explicaciones

En su declaración, Mariano Ciancio se refirió a los dos hechos que se le imputan. Sobre la estafa que denunció Omar Gutierrez, aclaró que en el año 2019 esa persona era el cuñado de Claudio Peralta (otro de los imputados en la causa y sobre el que pesan 27 hechos de estafas).

Luego, narró los hechos. “Acompañado por Claudio Peralta se presentan en mi oficina de la galería Vicente López, subsuelo, allí me dedicaba al mantenimiento en general, multiservicios, parque, plomería, gas, etc llegando a ser proveedor del municipio. Anteriormente trabajé en una inmobiliaria, tenía conocimiento del rubro porque trabajé desde el 2013 hasta

marzo del 2019 en la inmobiliaria Mondini”.

Siguió: “Vienen a hacerme una consulta sobre un lote que el señor Gutierrez había adquirido por medio de un boleto de compra y venta, lo que yo le respondo que ese boleto habiéndolo mirado, carecía de validez porque no estaba certificado”.

“Omar Gutierrez me consulta qué pasos se podían seguir para darle validez a dicho boleto. Lo cual yo le aconsejo hacer un acta de posesión. Se retiran de la oficina y quedaron en volver a contactarme para ver qué iban a hacer”.

Según la declaración luego lo volvieron a contactar y Ciancio, según sus dichos, lo derivó a una escribanía para hacer el acta de posesión.

Siempre de acuerdo a sus dichos, lo buscaron porque “tenía conocimientos sobre el rubro inmobiliario” y sabía asesorar sobre cómo llegar a una escribanía.

También aclaró que fue en calidad de intermediario porque no era amigo de Gutierrez y “no lo conocía de antes tampoco”. “Por esta operación yo le cobré a Gutierrez, aparte de lo de la escribanía, un monto por la asesoría un monto que no recuerdo, sí recuerdo que lo pagó en varias veces, creo que tres o cuatro” , reconoció.

Sobre la estafa a Fabricio Leal, Ciancio negó haberle vendido lotes y aclaró que esos terrenos eran del socio de Leal, Gustavo Rodriguez (fallecido en agosto de 2023).

La declaración dice textual: “En el año 2015 Gustavo Rodríguez me llama y me convoca al lugar de los lotes para decirme que le habían ofrecido esos lotes y quería saber el precio como yo trabajaba en una inmobiliaria y éramos muy amigos, él quería que yo le tasara o le diera una idea del valor de esos lotes”.

Seguió Ciancio: “Una vez tomado conocimiento de que le había ofrecido esos lotes en un buen precio porque estaban dentro de una sucesión. En el 2017, militábamos juntos en el peronismo con Gustavo Rodriguez, me comenta que ya había hecho el negocio de esos lotes, que lo había comprado y que me quería comentar que le había surgido un problema personal y como yo era uno de sus íntimos amigos, en ese momento, necesitaba poner esos lotes a nombre mío”.

Acotó que el problema personal de Rodriguez era con la AFIP, lo que “impedía o lo iba a perjudicar si tenía los lotes a su nombre y me pide ponerlos a nombre mío a lo cual accedo”. “Lo tomé como un favor a un amigo”, aclaró ante la pregunta de Fiscalía respecto a qué problema tenía con la AFIP Rodriguez y si podía brindar más detalles de dicho inconveniente.

Explicó que tres años después, en el 2020, Rodriguez le comentó que le traspasaría esos lotes a su socio Leal. Reveló que le preguntó “si podíamos volver a hacer un boleto de compra y venta entre yo como vendedor y Fabricio Leal como comprador que era su socio en ese momento, porque también la relación entre nosotros ya no era la misma. A lo cual accedo, Gustavo me dice que va a dejar un instrumento en la escribanía Catanzaro”.

Vínculo con Claudio Peralta

En el marco de la declaración indagatoria, la Fiscalía preguntó sobre si continúa manteniendo contacto con Claudio Peralta, a lo que Ciancio respondió de manera negativa.

“El vínculo se rompe cuando empiezan estas denuncias, de la causa terrenos. No éramos amigos, sino conocidos de la militancia”, aclaró.

Acerca de las funciones que cumplió en el Municipio, Ciancio precisó: “Desde diciembre de 2019 (fui) asesor del entonces Intendente Ezequiel Galli en el área de Desarrollo Humano y Calidad de Vida cuyo secretario era Diego Robbiani hasta el allanamiento que se realiza en mi casa en el marco de esta causa”.

Indicó además que conoció a Claudio Peralta “desde el año 2019 que se acerca a mi oficina porque él era constructor y albañil con el padre y le había aflojado el trabajo con el padre y me fue a pedir trabajo y ahí se crea un vínculo a raíz de que él se interesó por mi militancia en el territorio, ya que yo era presidente o referente barrial del barrio Juan Martín Pueyrredón”.

“Él me sugiere que le gustaría militar en el barrio de él que era Hipólito Yrigoyen, lo cual le digo que sí que yo lo voy a ayudar sobre como se realizan las tareas de trabajo en territorio y militancia”, siguió.

“Después de las PASO de ese año, 2019, llego yo a un acuerdo con el Intendente Galli para acompañarlo en las elecciones generales, es decir, militar en las generales, convoco a diferentes líderes o referentes barriales y entre ellos lo convoco a Peralta como referente del barrio Yrigoyen”, detalló.

Agregó que “pasadas las elecciones seguimos vinculados por su militancia y referencia en el barrio hasta finalizada la pandemia que él decide irse a militar a otro espacio".



