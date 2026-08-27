El Colegio de Nutricionistas tiene nueva conducción



El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires formalizó la asunción de sus nuevas autoridades para el periodo 2026-2030, tras las elecciones realizadas el pasado domingo 9 en todo el territorio bonaerense.



De esta manera, ya asumieron sus funciones dentro del Consejo Directivo de la institución: la presidenta Analía Domínguez, la secretaria Alejandra Scarinci, la tesorera Verónica Solana, los vocales titulares Valeria Souto Brey y Gabriel Augusto Fantuzzi, y la vocal suplente Daiana Giuliano Meriggi.



Completan el consejo, la vicepresidenta Brenda Ferro, la protesorera María Fernanda Troppiano, la vocal titular María del Cielo Fernández, y la vocal suplente Florencia Marianela Cisilin, quienes fueron elegidas en los comicios de 2024.

En las elecciones del pasado 9 de agosto compitieron dos listas: por un lado, la “Lista 10 Azul” que resultó ganadora, y, por el otro, la nómina “Construyendo Futuro” que postuló como candidato a presidente al profesional que actualmente se desempeña como nutricionista de la Selección Argentina de fútbol, Luciano Spena. La presidenta saliente Laura Salzman, por su parte, fue postulada como secretaria de la lista oficialista.



“Representar colegas no es ocupar un cargo, es asumir una responsabilidad que debemos construir día a día, con respeto, gestión y convicción. No venimos a cambiar un Consejo Directivo o un Tribunal de Disciplina, venimos a trabajar con más escucha, más participación y más territorio”, aseguró la presidenta del colegio, Analía Domínguez.



Y agregó: “Entendemos la representación como la capacidad de escuchar todas las voces, generar consensos, tejer redes y trabajar junto a otras personas para defender aquello que nos une”.



También fue designado el Tribunal de Disciplina: cinco miembros titulares y cuatro suplentes, que asumen con el compromiso de trabajar desde la participación, el diálogo y la responsabilidad, fortaleciendo el ejercicio ético y responsable de la profesión.



Las cinco miembros titulares son María Ximena Seleme, Andrea Delledonne, María Victoria Azpiazu, Griselda Malvaso, Carla Agostina Pasardi, mientras que las suplentes son Claudia Greco, María Victoria Garbarini, Stefania Kimel, y Fernanda González.



“Me siento parte de un equipo plural, con colegas de distintas partes de la provincia, diferentes trayectorias y formas de ejercer la nutrición, unidos por el mismo compromiso”, concluyó Domínguez.



