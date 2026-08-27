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Profesionales de la salud recibieron sus diplomas

Este miércoles, en el Teatro Municipal, se realizó una nueva Colación de Grados con la entrega de más de 150 títulos y varias Menciones de Honor.

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 10:58

Por Redacción


La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) vivió este miércoles una nueva jornada de celebración y emoción con la realización de la 170.ª Colación de Grados – Sede Olavarría.

El acto estuvo encabezado por la vicerrectora Alicia Spinello, la secretaria académica Fabiana Ribas, el decano Gustavo Otegui y la vicedecana Melina Barbero acompañados por autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud: la secretaria académica Fabiana Caruso, la subsecretaria académica Gabriela Piccart y la secretaria de Extensión y Bienestar Rocío Pereyra.

En esta oportunidad, recibieron sus diplomas enfermeros y enfermeras profesionales, licenciados y licenciadas en Enfermería, y médicos y médicas, culminando una etapa fundamental de sus trayectorias universitarias.

Durante la ceremonia, los nuevos profesionales realizaron sus respectivos juramentos y compartieron junto a sus familias, docentes, autoridades y a toda la comunidad universitaria un momento que quedará como parte de su historia.

También se entregaron Menciones de Honor a graduados y graduadas que se destacaron por su desempeño académico y reconocimientos otorgados por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito VIII a los mejores promedios de la carrera de Medicina.