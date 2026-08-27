Profesionales de la salud recibieron sus diplomas



La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) vivió este miércoles una nueva jornada de celebración y emoción con la realización de la 170.ª Colación de Grados – Sede Olavarría.



El acto estuvo encabezado por la vicerrectora Alicia Spinello, la secretaria académica Fabiana Ribas, el decano Gustavo Otegui y la vicedecana Melina Barbero acompañados por autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud: la secretaria académica Fabiana Caruso, la subsecretaria académica Gabriela Piccart y la secretaria de Extensión y Bienestar Rocío Pereyra.



En esta oportunidad, recibieron sus diplomas enfermeros y enfermeras profesionales, licenciados y licenciadas en Enfermería, y médicos y médicas, culminando una etapa fundamental de sus trayectorias universitarias.



Durante la ceremonia, los nuevos profesionales realizaron sus respectivos juramentos y compartieron junto a sus familias, docentes, autoridades y a toda la comunidad universitaria un momento que quedará como parte de su historia.



También se entregaron Menciones de Honor a graduados y graduadas que se destacaron por su desempeño académico y reconocimientos otorgados por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito VIII a los mejores promedios de la carrera de Medicina.