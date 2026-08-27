El Centro Cultural recibe a la jornada de cierre del Mes de la Discapacidad

Un bellísimo marco muestra en este jueves la jornada de cierre del Mes de la Educación Especial en el Centro Cultural San José.

Todos los establecimientos educativos de Olavarría se dan cita en dos turnos, de 9.30 a 13.30 y de 13.30 a 15.30, en el patio del emblemático edificio, donde comparten juegos, talleres, dinámicas de empatía, así como los trabajos que se realizan en las aulas de estas instituciones.

Laura Arbillaga, directora de Discapacidad de la Municipalidad de Olavarría, resaltó sobre esta jornada: “Hoy tenemos un día muy especial, convocamos a distintas entidades educativas para que puedan acercarse y ver qué trabajos hacen los niños y jóvenes que concurren a las distintas instituciones de la modalidad”.

Entre los establecimientos participantes mencionó a “Ideo, La Casa de Helen, Helen Keller, Corim, las Escuelas 502, 503, 504, 505, La Casa de María, el CFI, también nos acompaña la Facultad de Ciencias Sociales, Familia CDH… Seguramente me olvido de algunas, pero todas las instituciones están participando, algunas en el turno mañana, otras en el turno tarde”.

Laura resaltó que existe “un compromiso importante como Consejo para trabajar por y para las personas con discapacidad, en un tiempo complicado. Es una población que está atravesando un contexto muy complejo y hay que seguir trabajando”.

“Nosotros vamos a tratar de trabajar por las personas con discapacidad en todo lo que podamos. Desde este Municipio existe un compromiso con la personas con discapacidad, por eso en su momento se transformó lo que era un programa de promoción en una dirección de Discapacidad y desde la dirección estamos trabajando mucho y el Consejo Municipal de Discapacidad viene a ser una pata muy importante para acompañarlos también” resumió Laura Arbillaga.