Ordozgoiti: “No pudimos manejar el partido, estuvimos muy imprecisos"

Racing igualó con Embajadores en el Buglione Martinese en el estreno del certamen del Consejo Federal y consumada la igualdad, Matías Ordozgoiti habló con la prensa.

Apenas iban cinco minutos cuando Racing elaboró una gran jugada colectiva que terminó en el gol de taco de Matías Ordozgoiti, sin embargo, aquel prometedor inicio no tuvo continuidad y terminó siendo empate en el estadio “Chaira”.

“De local siempre, además en estos torneos, lo ideal es ganar. Sabemos que es un torneo corto, depende de nosotros y recién arranca. Hay que preparar el partido que viene de la mejor manera”, sostuvo el autor del único gol del combinado dirigido por Carlos Tavare.

Al profundizar sobre las razones por las cuales el equipo no pudo mantener el nivel mostrado en el arranque, el delantero fue claro y destacó también las virtudes del rival.

“No pudimos manejar el partido, después estuvimos muy imprecisos. Contra estos equipos se hace complicado, ellos juegan de memoria, hace mucho tiempo que vienen todos juntos. Embajadores es un equipo siempre muy complicado”, explicó.

El próximo desafío de Racing será en Bolívar ante Balonpie y, para Ordozgoiti, el objetivo será el mismo de siempre: “Sería lo ideal recuperar esos puntos. Nosotros salimos siempre a ganar, pero bueno, por ahí tendremos que recuperarlos. Recién arranca y depende de nosotros. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible el sábado”.

Finalmente, entre risas, Ordozgoiti habló de la particular definición que le permitió marcar uno de los goles más destacados de la jornada: “Me quedó justo. Salió en el momento porque quedé medio pasado, así que por suerte entró”, cerró el delantero, protagonista de una joyita que ilusionó a Racing en el comienzo, aunque no alcanzó para quedarse con los tres puntos.