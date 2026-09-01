Irusta: “Podríamos habernos llevado la victoria” 

Franco Irusta destacó la reacción de Embajadores en el debut del Torneo Regional Amateur que terminó con empate ante Racing en el Buglione Martinese.

“Un punto valiosísimo para el arranque del Regional. Nos costó los primeros 15 minutos, pero creo que después no sufrimos el partido. Es más, lo disfrutamos. Embajadores juega muy bien al fútbol. Creo que no merecíamos perder e inclusive nos podríamos haber llevado los tres puntos”, sostuvo Irusta en el análisis de las acciones.

El histórico jugador destacó la respuesta colectiva de Embajadores luego del complicado inicio y consideró que el empate terminó siendo justo por lo realizado por su equipo: “Fue merecido. Funcionamos muy bien como equipo, metimos cuando teníamos que meter y nos supimos defender con la pelota”.

Irusta también se refirió a la renovación que tuvo el plantel y a la identidad que mantiene Embajadores, con una importante presencia de futbolistas formados en la institución.

“Sufrimos bajas, pero los que llegaron están para jugar. Nosotros venimos siendo competitivos en todos los torneos que jugamos. El 80% de los jugadores del plantel son surgidos en el club y eso es gratificante”, señaló.

“Lo ideal es no perder de visitante y ganar de local. Es un torneo duro y fue importantísimo no perder. Para que sirva más este punto tenemos que ganar en casa el próximo partido y seguir por este camino”, explicó teniendo en cuenta el desarrollo de la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A.

Por último, el defensor reconoció que por el formato del torneo será largo el parate para volver a jugar por el Consejo Federal, pero “Embajadores tiene un plantel para pelear los dos torneos”, concluyó el referente del CEO sobre la doble competencia.